Названы зарплаты, необходимые для получения льготного автокредита в 2025 году

Программа льготного автокредитования в 2025 году направлена на поддержку отечественного автопрома, включая такие марки, как LADA, УАЗ, ГАЗ и отдельные модели Haval, собранные в России, а также электромобили — «Москвич 3е» и Evolute.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Банки.ру» и платформы «Авито Авто», для покупки автомобиля с ДВС ежемесячный доход должен составлять более 79 тысяч рублей, чтобы банк одобрил кредит с учетом долговой нагрузки не выше 50%. Если же доход находится в диапазоне от 132 тыс. до 172 тыс., то платеж по кредиту не превысит 30% от заработка, что делает выплаты более комфортными.

Средняя стоимость автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, подпадающего под программу, составляет около 1,7 млн рублей, а ежемесячный платеж варьируется от 39,5 тыс. до 51,5 тыс. рублей при процентной ставке 27,6% годовых и сроке кредита до четырех лет.

Для электрокаров требования значительно выше. Чтобы приобрести «батарейную» машину, доход должен превышать 267 тысяч рублей в месяц. Средний платеж составит около 133,1 тыс. рублей при сумме кредита в 3,8 млн целковых. Стоимость электромобилей, подпадающих под программу, в среднем достигает 4,5 млн рублей, однако скидка от государства, которая может составлять до 35% (но не более 925 тыс.), позволяет сэкономить.