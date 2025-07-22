Soueast готовит к премьере глобальный пикап с дизельным двигателем

Марка Soueast, входящая в концерн Chery, планирует вывести на глобальный рынок свой первый пикап с дизельным двигателем. «Шпионские» фото грузовичка, замеченного во время дорожных тестов в Китае, уже просочились в Интернет.

Пикап Soueast обращает на себя внимание массивной прямоугольной оптикой, высокой линией капота и мощными бамперами. Интересной особенностью, замеченной на тестовых снимках, стала механическая коробка передач, хотя ранее модели на платформе Jetour Reaolo оснащались исключительно восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, сообщает портал «Китайские автомобили».

Ожидается, что технические характеристики пикапа Soueast полностью повторят тот самый Reaolo. Габариты базовой модели составят 5370 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1945 мм в высоту с колесной базой 3230 мм. Для тех, кому нужно больше пространства, предусмотрят удлиненную версию с межосевым расстоянием 3510 мм и общей длиной 5650 мм. Грузоподъемность новинки — 495 кг. Пикап построен на прочной рамной конструкции с рессорной задней подвеской.

Предполагается, что в движение автомобиль будет приводить 2,3-литровый дизельный двигатель DDi23-60A, разработанный совместно компаниями Dongfeng и Delphi Technologies еще в 2017 году. Он выдает 163 лошадиные силы и крутящий момент в 480 Нм. Помимо этого, он обладает полным приводом и тремя блокировками дифференциалов.

Российские перспективы пикапа Soueast неясны, но поскольку модель станет глобальной, есть все шансы, что однажды она докатится и до нас. Пока же «Соуис» предлагает на отечественном рынке лишь пару кроссоверов — S07 и S09. Оба, кстати говоря, уже побывали на тестах портала «АвтоВзгляд».