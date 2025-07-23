Дилеры скрывают кроссоверы Tenet под чехлами перед премьерой

В преддверии старта продаж кроссоверов Tenet дилеры марки усилили меры секретности. Если раньше они маскировали только шильдик, то теперь используют чехлы, чтобы скрыть весь кузов. Об этом свидетельствуют свежие фотографии, сделанные у одного из автосалонов.

Снимки замаскированных кроссоверов опубликовала «Российская газета». Как объясняют наши коллеги, такой шаг связан с желанием компании «АГР Холдинг» — владельца бренда Tenet — избежать излишнего ажиотажа и «перегретого» интереса к новинке перед ее официальной премьерой.

Первой моделью, которая появится на российском рынке, станет кроссовер Tenet T7. Еще в феврале этого года бренд частично раскрыл подробности о новинке, представив ее как часть амбициозного плана по завоеванию российского авторынка.

Производят «семерку» на калужском заводе, который ранее принадлежал концерну Volkswagen. Переоснащение линий под выпуск кроссоверов Tenet потребовало значительных усилий: за последние три месяца оборудование полностью модернизировали, чтобы обеспечить сборку новых моделей. Помимо T7, в продуктовый ряд Tenet войдут компактный T4 и более крупный (относительно «семерки») T8.

По данным портала «Китайские автомобили», продажи Tenet T7 стартуют в России уже в августе.