В России участились случаи мошенничества при ввозе автомобилей из-за границы

Федеральная таможенная служба России бьет тревогу: случаи мошенничества при ввозе автомобилей из-за рубежа становятся все более частыми. Граждане, желающие приобрести машину для личного пользования, нередко попадают в ловушки недобросовестных посредников.

Как сообщает официальный телеграм-канал ведомства, мошенники активно используют схемы, связанные с фиктивными юридическими лицами. Злоумышленники регистрируют подставные компании или приобретают фирмы с положительной налоговой историей, чтобы завоевать доверие клиентов.

Такие организации предлагают услуги по ввозу автомобилей по заманчиво низким ценам. После заключения договора, который на деле оказывается фиктивным, клиентов просят выбрать машину на популярных зарубежных онлайн-площадках. Затем мошенники требуют перевести деньги на счета третьих лиц, якобы для оплаты стоимости авто, таможенных пошлин и утилизационного сбора. Но как только средства поступают, посредники исчезают, оставляя покупателей без автомобиля и без денег.

Таможенная служба подчеркивает, что подобные действия подпадают под статью 159 Уголовного кодекса РФ. Чтобы обезопасить себя, гражданам советуют тщательно проверять информацию о компании-посреднике. Для этого можно использовать сервисы на сайте Федеральной налоговой службы, где доступны данные о регистрации и деятельности юридических лиц.

Таможенная служба также рекомендует избегать переводов денег частным лицам или сомнительным организациям. Все платежи, связанные с таможенными пошлинами, должны проводиться самостоятельно через официальные реквизиты, размещенные на сайте ведомства.

В случае необходимости оформления документов и подачи декларации можно обратиться к таможенному представителю. Его статус легко проверить в специальном реестре, доступном на сайте ФТС. Ведомство призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на заманчивые предложения, которые могут обернуться серьезными финансовыми потерями.