Обновленный Hongqi HS5 с гибридной силовой установкой замечен в Китае

Судя по снимкам, опубликованным в Сети, этот Hongqi HS5 оснащен гибридной системой. Впрочем, обновление принесло модели не только другую силовую установку, но и иную внешность.

Когда такая версия поступит в продажу, не сообщается

Передняя часть кроссовера получила закрытую решетку радиатора, декорированную вертикальными хромированными элементами. По бокам от нее расположились светодиодные фары с L-образными дневными ходовыми огнями, а в нижней части бампера появились выразительные трехмерные воздуховоды.

В профиль автомобиль выглядит менее «массивным», нежели бензиновая версия HS5. Задняя часть выделяется стильными фонарями в форме крыльев, которые перекликаются с рельефными линиями кузова. Наличие шильдика «PHEV» четко указывает на гибридную силовую установку.

Центральное место в салоне посвежевшего HS5 занимает огромный сдвоенный экран, объединяющий мультимедийную систему и дисплей переднего пассажира. И хотя приборную панель на фото не видно, вероятно, она дополнена проекционным дисплеем. Помимо прочего, обращают на себя внимание подрулевой селектор коробки передач и ровный пол на заднем ряду.

Под капотом новинки — гибридная силовая установка, построенная вокруг 1,5-литрового мотора, пишет Autohome. Точные характеристики станут известны позже. Но когда именно, пока не понятно — дата премьеры обновленного кроссовера не называется.

Добавим, что бензиновый Hongqi HS5 продается и в России. SUV предлагают в двух комплектациях Comfort и Deluxe по цене от 3 190 000 и 3 290 000 рублей соответственно.