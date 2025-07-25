Казахский маршрут: новые Hyundai уже добрались до российских дилеров

Портал «АвтоВзгляд» неоднократно уже описывал процессы, происходящие в российских представительствах корейских автомобильных компаний: идет непубличная, но активная подготовка к возвращению на российский автомобильный рынок. Нашлось тому подтверждение и в одном из столичных дилерских центрах, куда потихоньку начинают проникать новые машины хорошо знакомых и востребованных марок.

Крайне забавный пейзаж прямо сейчас можно наблюдать в шоу-румах многих дилеров по всей России. Несмотря на китайскую «ливрею», выставленные для знакомства и продажи авто все чаще представляют совсем иные бренды.

В частности, дилерский центр Exeed в Москве нашел место в композиции лишь трем «Иксидам», два из которых — велосипеды. А вот еще десяток автомобилей — очень сбалансированная выставка европейских, американских, японских и корейских моделей, которые привлекают покупателя и приносят прибыль куда продуктивнее «китайцев».

В частности, стоит и новенький Hyundai Santa Fe, который помимо впечатляющего внешнего вида и фантастической отделки интерьера (куда уж там «премиуму» из Поднебесной до семейного корейского кроссовера-универсала) несет еще одну очень любопытную особенность: табличку Hyundai Trans Kazakhstan.

Фото портала "АвтоВзгляд"

Иными словами, на первых порах, что уже, похоже, наступили, продавать в России будут именно казахские машины, собранные в Алма-Ате. Обладая этим знанием, можно «спрогнозировать» и модельный ряд.

С казахских конвейеров сходят Elantra и Sonata, кроссоверы Mufasa, Tucson, Palisade и тот самый, встретившийся нам all-new Santa Fe, а также минивэны Custin и Staria. Цены — от 1 576 000 рублей за Elantra до 4 423 525 за Palisade. «Санта Фе» — от 2 939 675 рублей. Но это — в Казахстане. А что будет в России?

С одной стороны, обе наши страны входят в единый таможенный союз, как и Белоруссия, так что никаких дополнительных сборов и платежей, не так ли? А вот и нет: пресловутый утильсбор заплатить все же придется, так что к цене добавляем все миллионы, которые после пойдут на «поддержание отечественного автопрома».

Фото портала "АвтоВзгляд"

В случае с Santa Fe, объем двигателя которого составляет 2,5 л, предстоит одного только «утиля» в казну отдать 1 875 400 рублей. А ведь есть еще и логистика, и маржа, и масса других расходов. Вот и стоят машинки у дилеров по 5-6 млн рублей.

И дешевле вряд ли станут, ведь мы же должны поддержать и автокупцов, порядком поизносившихся за последнее время, и родной отечественный автопром! Ну как же они без наших с вами кровных?..