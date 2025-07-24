Российский авторынок в июне удержался на шестом месте в европейском рейтинге

Российский авторынок по итогам июня 2025 года смог сохранить шестую позицию среди крупнейших в Европе, несмотря на снижение продаж на 27,6% (в сравнении с июнем 2024-го). Всего за первый месяц лета в нашей стране было реализовано 90 116 новых легковых автомобилей.

Как сообщает агентство «Автостат», ссылаясь на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), лидером рейтинга остается Германия, где в июне передали покупателям 256 193 автомобиля, что на 13,8% меньше, чем за тот же месяц годом ранее. На втором месте расположилась Великобритания, которая продемонстрировала рост на 6,7%, достигнув отметки в 191 316 реализованных машин.

Франция заняла третью строчку с результатом в 169 505 проданных автомобилей, что на 6,7% ниже прошлогоднего показателя. Италия, несмотря на снижение продаж на 17,4%, удерживает четвертое место с 132 320 реализованными машинами. Замыкает пятерку лидеров Испания, где рынок вырос на 15,2%, а покупатели забрали 119 125 новеньких авто.

Интересно, что ни одна другая европейская страна в июне не смогла приблизиться к отметке в 50 тысяч проданных машин.