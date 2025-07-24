Цены на новые авто в России опустились до уровня 2023 года, но это ненадолго

Июль обещает стать самым успешным месяцем для автопроизводителей и дилеров в России с начала года: за первые три недели реализовано уже более 75 тысяч новых легковушек. А все потому, что продавцы дают большие скидки. С учетом спецпредложений цены на машины в шоу-румах опустились до уровня двухлетней давности.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале прогнозирует, что если текущие темпы сохранятся, то к концу месяца российский рынок новых автомобилей может достичь отметки в 110-115 тысяч проданных машин. А это на четверть больше, чем в июне, когда было реализовано всего 90,1 тысячи единиц.

Для сравнения: статистика помесячных продаж в 2025 году выглядит следующим образом: январь — 89,1 тысячи, февраль — 78 тысяч, март — 79,8 тысячи, апрель — 102,1 тысячи, май — 91,2 тысячи.

Частично июльский результат связан с эффектом «переходящих продаж». Около 4-6 тысяч автомобилей, реализованных в конце июня, были зарегистрированы в ГИБДД уже в первую неделю текущего месяца. Но даже без учета влияния этого фактора рынок демонстрирует заметное оживление.

Главным образом Целиков связывает рост продаж со скидками и акциями, которые активно предлагают дилеры. По ряду моделей цены вернулись к уровню 2023 года, но, правда, ненадолго, предупреждает эксперт. Покупатели это понимают, а потому спешат воспользоваться моментом.