В Москве и Подмосковье начали появляться дилерские центры Tenet

Совсем скоро, в августе-сентябре, в России начнутся продажи автомобилей нового отечественного бренда Tenet, принадлежащего холдингу «АГР». Уже появляются и первые дилерские центры. Правда, машин там пока нет.

О том, что дилеры начали подготовку к запуску марки Tenet, свидетельствует множество фотографий, сделанных в разных районах столицы и опубликованных в СМИ и социальных сетях. Автосалон с новой вывеской попал и в объектив камеры корреспондента портала «АвтоВзгляд», оказавшегося в подмосковных Химках. Он пока закрыт — очевидно, ремонтные работы еще не завершились. Машин в шоу-румах, естественно, тоже нет.

Официальный анонс отечественного бренда Tenet состоялся еще в феврале, а на днях стало известно, что продажи первых трех моделей стартуют до конца третьего квартала. Покупателям предложат компактный кроссовер T4, среднеразмерный T7 и более крупный T8. Все они производятся на калужском заводе холдинга «АГР», который прежде принадлежал Volkswagen.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в преддверии старта продаж Tenet дилеры марки усилили меры секретности. Если раньше они маскировали только шильдики первых доставленных машин, то теперь используют чехлы, чтобы скрыть весь кузов.