Кроссоверы «Москвич 8» начали поступать в дилерские центры

Пару дней назад столичный автозавод объявил о старте продаж семиместного кроссовера «Москвич 8», но тогда машин в шоу-румах дилеров не было. Теперь же они начали в автосалоны поступать. Правда, когда именно автомобили станут доступны для покупки, пока непонятно.

Ходят слухи, что сейчас кроссоверы «Москвич 8» отдают только корпоративным клиентам — якобы частники смогут приобрести машины с 1 августа. Но как бы то ни было, автомобили начали появляться в дилерских центрах, о чем сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на представителей компании «Рольф».

Кроссовер рассчитан на семь пассажиров, его длина составляет 4824 мм, ширина — 1870 мм, высота — 1756 мм, а колесная база достигает 2830 мм. Объем багажника варьируется от 418 до 2153 литров в зависимости от положения спинок сидений задних рядов. Под капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 174 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом».

На полный привод покупателям рассчитывать не приходится — предусмотрен только передний. Зато водителю доступны четыре режима движения — стандартный, спортивный, экономичный и для езды по снегу. Кроме того, в списке оснащения значатся подогрев передних и задних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

«Москвич 8» представлен в трех комплектациях: «Бизнес», «Техно» и «Премиум». Цена — от 2,98 до 3,37 миллиона рублей в зависимости от исполнения.