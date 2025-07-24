Tank 500 получит в России новую версию с подзаряжаемой гибридной системой

До конца третьего квартала линейка комплектаций внедорожника Tank 500 в России пополнится новой версией Hi-Charge. Ее ключевая особенность — силовая установка, выполненная по схеме подзаряжаемого гибрида PHEV. То есть этот автомобиль будет так называемым плагин-гибридом.

В пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд», уточняется, что силовая установка Tank 500 Hi-Charge включает двухлитровый двигатель, электромотор, девятиступенчатую трансмиссию, а также литий-ионную батарею емкостью 37,1 кВт*ч, расположенную над задней осью автомобиля. Совокупная отдача — 394 л.с. и 750 Нм. До первой сотни внедорожник разгоняется всего за 6,9 секунды.

Что касается расхода топлива, то заявлено, что Tank 500 Hi-Charge потребляет 8,4 литра на 100 км в смешанном цикле. На чистой электрической тяге машина может проехать до 115 километров. Подзаряжать аккумулятор можно как в «медленном» режиме (с переменным током до 6,6 кВт), так и в «быстром» — с постоянным током до 53 кВт. Предусмотрена система рекуперации энергии при торможении, а также полный привод с тремя блокировками дифференциалов.

В списке оснащения — выдвижные пороги, рейлинги, адаптивные светодиодные фары, 19-дюймовые колесные диски. В салоне можно отыскать премиальные материалы отделки, в том числе кожу Наппа, двойные стекла, повышающие уровень акустического комфорта, сиденья с вентиляцией с массажем, беспроводную зарядку смартфонов, систему голосового управления и многие другие опции.

Остается лишь добавить, что более подробную информацию о новинке представители бренда Tank раскроют ближе к старту продаж, который должен состояться до конца сентября. Тогда же станут известны прайсы. Пока «пятисотый» продается в нашей стране в четырех комплектациях (Urban, Adventure, Premium и Blacktrail) по цене от 6 799 000 до 8 449 000 рублей без учета скидок по спецпредложениям.