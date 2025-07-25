Российкие продажи пикапа Oting Z9 начнутся в сентябре

Автомобиль, созданный на платформе Nissan Frontier Pro, успешно прошел сертификацию в России. Первые машины поступят в дилерские центры уже в начале сентября 2025 года.

Как сообщает пресс-служба «Гиперион Лизинга (Тяньцзинь)», дочерней структуры концерна Sinomach Auto, Oting Z9 завершил процедуру получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), что стало финальным шагом перед стартом продаж. Этот документ подтверждает, что пикап полностью соответствует российским стандартам безопасности и техническим регламентам.

Oting Z9 станет флагманом модельного ряда бренда в России, дополнив линейку пикапов и внедорожников. Автомобиль выделяется своим дизайном с характерной Z-образной оптикой и символом Z на руле.

В движение пикап приводит двигатель Mitsubishi с отдачей в 258 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Оснащение включает «умный» полный привод с 12 режимами вождения, адаптивный круиз-контроль и систему мониторинга слепых зон, а высокий клиренс в 240 мм и способность преодолевать водные преграды глубиной более 80 см делают Z9 отличным выбором для бездорожья. Конструкция автомобиля на 97% состоит из высокопрочной стали, а по стандартам безопасности C-NCAP пикап заслужил максимальную оценку в пять звезд.

В настоящее время Sinomach Auto ведет переговоры с заводом, чтобы определить окончательную ценовую политику. Дмитрий Роткин, заместитель главы филиала «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)» и директор департамента развития дилерской сети Oting в России, заявил, что стартовый прайс будет конкурентоспособным и доступным.

Точная информация о стоимости Oting Z9 станет известна ближе к началу продаж.