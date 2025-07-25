Ложка меда в бочке дегтя: почему дилеры не рады сокращению запасов новых авто

У российских автомобильных дилеров обнаружился пусть небольшой, но все же повод для радости. Нереализованные запасы машин на их складах сократились. Пусть и ненамного, на какие-то 15%, но любой другой показатель отечественного автопрома за минувшие полгода не дал даже такого невнятного повода для оптимизма. Портал «АвтоВзгляд», впрочем, и эту «победу» считает вымученной.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев в разговоре с агентством «Автостат» добавил в бочку дегтя небольшую ложку меда.

— Драйверов для роста продаж нет: ключевая ставка по-прежнему высокая, а ее снижение на 1 п.п. влияния на рынок автокредитования не оказало и не могло оказать ввиду совсем небольшого шага вниз... Все программы стимулирования продаж сегодня работают, скидки откручены на максимум. Стоки сокращаются. По нашим оценкам, за полгода дилеры «подсушились» в среднем на 15%...

ПОСЧИТАЛИ — ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Впрочем, в цитате топ-менеджера ноток удовлетворения не слыхать. Следуя за ним по перечислению сплошь негативных факторов, можно прийти к выводу, что и сокращение стоков он считает не самым великим достижением. Так оно и есть на самом деле: за полгода дилерам удалось пристроить доверчивым аборигенам из полумиллиона скопившихся на складах неликвидов какие-то жалкие 70-80 тысяч автомобилей.

Фото портала «АвтоВзгляд»

Если это и можно считать достижением, то исключительно на фоне общей стагнации авторынка. По данным агентства «Автостат» в июне продажи новых легковушек в России составили 90,1 тысяч штук. Падение составило 2% по сравнению с предыдущим месяцем и 28% - относительно июня прошлого года.

Как подсчитали в том же агентстве «Автостат», за 6 месяцев 2025 года в нашу страну было ввезено всего 149,3 тысяч новых легковых машин., что на 63% меньше, чем в первом полугодии 2024-го. Несмотря на явный провал бизнеса зарубежных автоконцернов, отечественные производители обвиняют именно их в несуществующих конкурентных преимуществах и собственных неудачах.

Стонет АВТОВАЗ, инициировавший принятие против китайских компаний людоедской ставки утильсбора. Он грозится перейти на четырехдневную рабочую неделю уже с 29 сентября, по-прежнему привычно сетуя на большое количество импортированных иномарок и ценовой демпинг со стороны иностранных брендов.

При этом тольяттинцы не забывают и стандартных мантр относительно высокой ключевой ставки и ужесточением требований регулятора к заемщикам по автокредитам.

АВТОВАЗу вторит пресс-служба другого отечественного промышленного гиганта ГАЗа: «В связи с критическим падением рынка коммерческого транспорта Горьковский автозавод в августе 2025 года будет работать в режиме 4-дневной рабочей недели».

Фото портала «АвтоВзгляд»

СТРАДАНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА

Что характерно, у наших автопроизводителей в проблемах виноваты все, кроме них самих. Не отстают от автостроителей в самооправдании и дилеры. С мнением представителя «Авилона» Ренат Тюктеева мы уже познакомились. А генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский выдвигает следующие объяснения коллапса на рынке: высокая стоимость денег и ограничения со стороны банков по выдачи автокредитов. Не оригинальны выводы и генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича. По его словам, «результаты июня обусловлены укреплением рубля и началом сезона отпусков. Эти факторы сработали на понижение спроса».

Такое ощущение, что в своих публичных выступлениях все они руководствуются известной фразой: «Я с вас умру, Штирлиц. Хорошо, Бог с ней, с правдой, дайте мне шо-нибудь, шо не стыдно было поверить!» Правда, верится их аргументации с трудом: у них во всем всегда виноват рубль: растет ли он, падает ли — и то, и другое равно угрожает бизнесу автодилеров. Ну, а также люди в стране неправильные, конечно.

Государственные органы играют в любимую игру с нулевым результатом — одной рукой вводят суровые рестрикции в отношении участников автомобильного рынка, а другой раздают им щедрые подачки из бюджета за наш с вами счет. Так, Минпромторг РФ за шесть месяцев 2025 года только по программам стимулирования спроса отвалил 24,5 млрд рублей на покрытие скидок.

Неизвестно, чего больше в этих страданиях юного Вертера — лукавства и лицемерия. Всем без исключения очевидно, что проблемы отрасли заключаются только в несоразмерно задранных ценах и низком качестве предлагаемого товара.