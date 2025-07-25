Эксперт объяснил, что ждет рынок новых авто в РФ после снижения ключевой ставки

Совет директоров Банка России на заседании 25 июля принял решение о снижении ключевой ставки до 18% годовых. А что это значит для отечественного рынка новых автомобилей, объяснил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» директор департамента финансовых услуг компании «Рольф» Ольга Бойко отметила, что уменьшение ключевой ставки может послужить стимулом для развития автомобильного рынка. Учитывая, что это уже второй месяц снижения подряд, формируется устойчивая тенденция, которая может активизировать покупательский спрос.

Эксперт подчеркнул, что взвешенные меры регулятора позволили притормозить инфляцию и сократить соответствующие риски, что крайне важно для экономической стабильности. И несмотря на то, что показатель в 18% остается существенным бременем для населения и предпринимателей, наметившаяся динамика дает основания для позитивных ожиданий.

— Мы продолжим внимательно анализировать ситуацию с рынком автокредитования, но, по нашим прогнозам, она в скором времени начнет «реагировать» на снижение ключевой ставки, — подытожила Бойко.