В ВТБ Авто сообщили о возможности заказа автомобилей по параллельному импорту

Уточняется, что речь идет о заказе автомобилей более чем 50 брендов, включая европейские Volkswagen и Mercedes-Benz, южнокорейские Kia и Hyundai, японские Toyota и Nissan, а также китайские марки, такие как LiXiang, Zeekr, BYD и другие. «При покупке автомобиля по параллельному импорту выгода может составить до 2 млн рублей за счет цен от производителей», — говорится в пресс-релизе компании.

В компании добавили, что цена сделки формируется за счет прямых контрактов сервиса с поставщиками, а доставка организовывается по специальным тарифам, при этом весь процесс исполнения сделки сопровождается фото- и видеоотчетами. 715 Российский автопром укрепляет позиции на рынке Курс на поддержку импортозамещения и развитие локального производства

«Рынок параллельного импорта в России демонстрирует уверенный рост год к году. Так, в 2024 году он составил почти 20% относительно 2023 года. Параллельный импорт стал неотъемлемой частью авторынка России и меньше чем за год наша команда смогла организовать весь процесс ввоза и растаможивания автомобиля», — говорит генеральный директор ВТБ Авто Сергей Медынский.