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В ВТБ Авто сообщили о возможности заказа автомобилей по параллельному импорту

Компания наладила поставки машин ключевых зарубежных брендов

Уточняется, что речь идет о заказе автомобилей более чем 50 брендов, включая европейские Volkswagen и Mercedes-Benz, южнокорейские Kia и Hyundai, японские Toyota и Nissan, а также китайские марки, такие как LiXiang, Zeekr, BYD и другие. «При покупке автомобиля по параллельному импорту выгода может составить до 2 млн рублей за счет цен от производителей», — говорится в пресс-релизе компании.

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Автор
Ярослав Алёнин

Изображение В ВТБ Авто сообщили о возможности заказа автомобилей по параллельному импорту

В компании добавили, что цена сделки формируется за счет прямых контрактов сервиса с поставщиками, а доставка организовывается по специальным тарифам, при этом весь процесс исполнения сделки сопровождается фото- и видеоотчетами.

«Рынок параллельного импорта в России демонстрирует уверенный рост год к году. Так, в 2024 году он составил почти 20% относительно 2023 года. Параллельный импорт стал неотъемлемой частью авторынка России и меньше чем за год наша команда смогла организовать весь процесс ввоза и растаможивания автомобиля», — говорит генеральный директор ВТБ Авто Сергей Медынский.

Также сообщается, что автомобили начинают готовить к отправке после оплаты 20% от стоимости авто. После внесения оставшейся суммы машина отправляется в Россию с гарантией безопасной доставки. Всю сделку от покупки до передачи машины покупателю сопровождает персональный менеджер сервиса. Все машины доставляются растаможенными в строгом соответствии с законодательством России, пояснили в компании.

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