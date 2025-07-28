В ВТБ Авто сообщили о возможности заказа автомобилей по параллельному импорту

В компании добавили, что цена сделки формируется за счет прямых контрактов сервиса с поставщиками, а доставка организовывается по специальным тарифам, при этом весь процесс исполнения сделки сопровождается фото- и видеоотчетами.
«Рынок параллельного импорта в России демонстрирует уверенный рост год к году. Так, в 2024 году он составил почти 20% относительно 2023 года. Параллельный импорт стал неотъемлемой частью авторынка России и меньше чем за год наша команда смогла организовать весь процесс ввоза и растаможивания автомобиля», — говорит генеральный директор ВТБ Авто Сергей Медынский.
Также сообщается, что автомобили начинают готовить к отправке после оплаты 20% от стоимости авто. После внесения оставшейся суммы машина отправляется в Россию с гарантией безопасной доставки. Всю сделку от покупки до передачи машины покупателю сопровождает персональный менеджер сервиса. Все машины доставляются растаможенными в строгом соответствии с законодательством России, пояснили в компании.