Exeed опубликовал официальные фото гибридного кроссовера Exlantix E05

Компания Exeed готовится к расширению модельного ряда на «домашнем» рынке — до конца этого года в продажу поступит гибридный кроссовер Exlantix E05. На сегодняшний день раскрыты далеко не все технические характеристики новинки, зато мы уже имеем представление о ее внешнем виде благодаря официальным снимкам.

Сохраняя интригу, китайцы не стали публиковать фотографии «голого» автомобиля, а продемонстрировали машину, оклеенную а-ля камуфляжной пленкой. На снимках можно рассмотреть традиционные ручки дверей, боковые зеркала, оконные линии, бампер и фары. А вот дизайн колесных дисков, радиаторной решетки и остальных световых приборов в компании, очевидно, решили пока не раскрывать.

Exeed Exlantix E05 построен на базе хорошо известного в России Exeed TXL. Габариты новинки почти идентичны размерам нынешнего TXL: длина — 4780, ширина — 1890, высота — 1725 мм, расстояние между осями — 2800 мм. Уже известно, что в движение автомобиль будет приводить гибридная система, но подробностей о ней практически нет. Сообщается лишь, что в роли генератора выступит 115-сильный бензиновый мотор, а запас хода на электротяге составит около 160 км.

Российские перспективы Exeed Exlantix E05 неясны, однако вероятность того, что эта модель доберется до нашего рынка, велика. Ведь, во-первых, линейка Exlantix с недавних пор в РФ представлена. Во-вторых, китайцы сейчас в принципе активно осваивают сегмент гибридов. И, наконец, в-третьих, Exeed TXL у нас тоже давно продается. Расширение ассортимента версий благодаря «зеленой» модификации могло бы пойти модели на пользу.