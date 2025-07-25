Количество автодилеров в России начало резко сокращаться

В России наблюдается системное сокращение количества автосалонов, работающих с «официальными» дистрибьюторами — иначе говоря, дилерских контрактов. Этот спад отражает сложные условия на рынке, где спрос на новые автомобили остается нестабильным, а экономические факторы усиливают давление на ретейлеров.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале сообщил, что по состоянию на середину июля 2025 года в стране зарегистрировано всего 4333 контракта по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, что на 183 договора (или на 4%) меньше, чем в апреле, когда их насчитывалось 4516. Для сравнения: в начале 2025-го общее количество контрактов составляло 4302.

Если же говорить о самих автосалонах, то их число в апреле-июне тоже уменьшилось — на 137 точек, с 3082 до 2945 шоу-румов.

По состоянию на июль 2025-го рейтинг крупнейших автомобильных холдингов по числу дилерских контрактов выглядит следующим образом: на первом месте Major (134 договора), на втором — «Агат» (109), на третьем — «Автомир» (102). «Транстехсервис» (101) и «КорсГруп» (89) занимают четвертую и пятую позиции, «Рольф» (62), «Авилон» (53), «Ринг» (45) и «АвтоИмпорт» (42) — с шестой по девятую строчки. А замыкает топ-10 «Регинас», имеющий 38 контрактов.