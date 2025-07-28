Злоумышленники начали шантажировать владельцев автомобилей Lixiang в России

Злоумышленники, взломав мастер-аккаунт, который позволяет дистанционно управлять многими функциями автомобиля, получают полный контроль над транспортным средством. А затем — требуют выкуп в размере около 250 тысяч рублей. При том, что легальная процедура восстановления доступа через дилера обходится в 17-18 тысяч.

В беседе с «Российской газетой» директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх рассказал, что в июне в их дилерский центр Li Auto (Lixiang) начали поступать обращения от клиентов, столкнувшихся с незаконным захватом мастер-аккаунтов. За месяц специалисты переоформили 47 учетных записей, часть из которых была компрометирована или похищена.

Мастер-аккаунт предоставляет полный доступ к управлению машиной через мобильное приложение: блокировка, настройка систем, климат-контроль, обновления, мультимедийные функции и даже дистанционный выезд с парковки. Авторизация происходит через китайский номер телефона (+86...), а пароль приходит в SMS. Основные проблемы возникают у авто, ввезенных в РФ «серыми» дилерами: их учетные записи часто привязаны к чужим номерам или оформлены с нарушениями.

При захвате аккаунта преступники блокируют доступ владельцу, дистанционно управляют авто (открывают двери, запускают двигатель), требуя выкуп. Минимальные последствия — мокрый салон из-за опущенных стекол в ливень, максимальные — утрата машины. Владельцам Li Auto эксперт советует следить за работой приложения и изменениями в поведении авто после стоянки.

А для защиты рекомендует самостоятельно регистрировать номер в Esender, избегая посредников, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию. С июня дилерский центр, ставший официальным представителем марки, помогает клиентам восстанавливать доступ, оформлять новые аккаунты и решать проблемы с нерабочими SIM-картами. Главное — не поддаваться на угрозы мошенников и сразу обращаться в авторизованные автосалоны, говорит Мелюх.