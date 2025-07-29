Виноваты жадные покупатели: что будет с ценами на новые авто во втором полугодии 2025

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков пытается сохранить позитивный настрой: «Снижение ставки в совокупности с большими скидками на автомобили и прочими факторами, в ближайшие месяцы будет вести к восстановлению авторынка. В июле ожидаю продажи на уровне 110-115 тысяч штук, что на четверть выше июньских. В целом, второе полугодие на авторынке будет существенно лучше первого. Хотя до месячных уровней 2024-го нам еще очень и очень далеко».
КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ВИНОВАТА
При ближайшем рассмотрении приведенной цитаты становится понятно, что особым оптимизмом там не пахнет, особенно учитывая последнее замечание. Больше того, в остальном эксперт противоречит сам себе, поскольку в тот же день публикует практически противоположное заключение: «Второй квартал 2025 года стал самым значимым на изменения в дилерских сетях за последнее время. Не исключаю, что третий квартал станет еще более насыщенным. Можно констатировать, что дилеры „посыпались“. А тренд выхода компаний из ряда брендов можно уже смело называть „Дилергейтом“».
Нерадостными ожиданиями томимы и другие участники автомобильного рынка. Собрать их мнения позаботился портал Autonews.ru. Так, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает, что выйти в плюс авторынку не дает высокая ключевая ставка, делающая дорогими автокредиты и предоставляющая выгодные условия для вкладов в ущерб дорогим покупкам.
Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев также обвиняет во всем высокую ключевую ставку, которая даже после снижения остается слишком высокой. С ним согласен генеральный директор ООО «ЭМ Рус» Илья Рашкин, полагающий, что даже новая ставка в 18% не позволит гражданам комфортно покупать автомобили.
Заместитель генерального директора ВТБ Лизинг Александр Ганчев также винит во всем злополучную ставку. Помимо снижения ключевой ставки, заявляет он, стимулом для покупки авто в третьем квартале текущего года может стать расширение специализированных программ льготного автокредитования и лизинга от производителей, а также господдержки.
ИЖДИВЕНЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Все эксперты сходятся на том, что оживить автомобильный рынок России может либо чудо в форме какой-то дополнительной угрозы автовладельцам, либо стимулирование потребителей к более активному кредитованию для покупки машин. Вторая точка зрения наиболее откровенно выражена Игорем Рашкиным, мнение которого передает издание «За рулем».
По словам эксперта, реальный скачок спроса на автомобили мог бы произойти только при ставке в пределах 10-12%. Сегодняшняя ставка фактически является барьером для покупателей, в настоящее время откладывающих решение о покупке автомобилей в ожидании более выгодных предложений от автопроизводителей и предпочитающих держать свободные средства на депозитах.
Если отбросить всю словесную мишуру и околоэкономическую терминологию, то станет совершенно очевидно — производители и продавцы отнюдь не считают главной причиной коллапса авторынка свою деятельность по безумному вздуванию цен. По их разумению, во всем виноваты жадные покупатели, не желающие брать кредиты под сумасшедшие проценты и тем самым срывающие выполнение дилерами производственных планов.
Отсюда совершенно логично проистекает следующая позиция: цены снижать продавцы не собираются, в крайнем случае позволят себе немного поиграть со скидками. Нет, это о государство должно расстараться и создать условия, при которых станет проще заманивать простаков-автовладельцев в кредитную кабалу. Ну и поддержать автопром материально.
Ну а тем, кто ждет вопреки здравому смыслу в следующем году чуда ценопадания, хочу напомнить, что с 1 января 2026 года планово увеличится ставка утильсбора — в среднем на 250 тысяч рублей.