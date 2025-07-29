Виноваты жадные покупатели: что будет с ценами на новые авто во втором полугодии 2025

Автомобильные эксперты уверены, что в текущем году надеяться на сколь-либо значимое оживление рынка не стоит. Даже снижение Банком России ключевой ставки никак не повлияло на их выводы. Портал «АвтоВзгляд» в целом согласен с таким заключением, хотя и считает необходимым напомнить, что доверять прогнозам — занятие в высшей степени неблагодарное.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков пытается сохранить позитивный настрой: «Снижение ставки в совокупности с большими скидками на автомобили и прочими факторами, в ближайшие месяцы будет вести к восстановлению авторынка. В июле ожидаю продажи на уровне 110-115 тысяч штук, что на четверть выше июньских. В целом, второе полугодие на авторынке будет существенно лучше первого. Хотя до месячных уровней 2024-го нам еще очень и очень далеко».

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ВИНОВАТА

При ближайшем рассмотрении приведенной цитаты становится понятно, что особым оптимизмом там не пахнет, особенно учитывая последнее замечание. Больше того, в остальном эксперт противоречит сам себе, поскольку в тот же день публикует практически противоположное заключение: «Второй квартал 2025 года стал самым значимым на изменения в дилерских сетях за последнее время. Не исключаю, что третий квартал станет еще более насыщенным. Можно констатировать, что дилеры „посыпались“. А тренд выхода компаний из ряда брендов можно уже смело называть „Дилергейтом“».

Нерадостными ожиданиями томимы и другие участники автомобильного рынка. Собрать их мнения позаботился портал Autonews.ru. Так, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает, что выйти в плюс авторынку не дает высокая ключевая ставка, делающая дорогими автокредиты и предоставляющая выгодные условия для вкладов в ущерб дорогим покупкам.

Фото: globallookpress.com

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев также обвиняет во всем высокую ключевую ставку, которая даже после снижения остается слишком высокой. С ним согласен генеральный директор ООО «ЭМ Рус» Илья Рашкин, полагающий, что даже новая ставка в 18% не позволит гражданам комфортно покупать автомобили.

Заместитель генерального директора ВТБ Лизинг Александр Ганчев также винит во всем злополучную ставку. Помимо снижения ключевой ставки, заявляет он, стимулом для покупки авто в третьем квартале текущего года может стать расширение специализированных программ льготного автокредитования и лизинга от производителей, а также господдержки.

ИЖДИВЕНЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Все эксперты сходятся на том, что оживить автомобильный рынок России может либо чудо в форме какой-то дополнительной угрозы автовладельцам, либо стимулирование потребителей к более активному кредитованию для покупки машин. Вторая точка зрения наиболее откровенно выражена Игорем Рашкиным, мнение которого передает издание «За рулем».

Фото: globallookpress.com

По словам эксперта, реальный скачок спроса на автомобили мог бы произойти только при ставке в пределах 10-12%. Сегодняшняя ставка фактически является барьером для покупателей, в настоящее время откладывающих решение о покупке автомобилей в ожидании более выгодных предложений от автопроизводителей и предпочитающих держать свободные средства на депозитах.

Если отбросить всю словесную мишуру и околоэкономическую терминологию, то станет совершенно очевидно — производители и продавцы отнюдь не считают главной причиной коллапса авторынка свою деятельность по безумному вздуванию цен. По их разумению, во всем виноваты жадные покупатели, не желающие брать кредиты под сумасшедшие проценты и тем самым срывающие выполнение дилерами производственных планов.

Отсюда совершенно логично проистекает следующая позиция: цены снижать продавцы не собираются, в крайнем случае позволят себе немного поиграть со скидками. Нет, это о государство должно расстараться и создать условия, при которых станет проще заманивать простаков-автовладельцев в кредитную кабалу. Ну и поддержать автопром материально.

Ну а тем, кто ждет вопреки здравому смыслу в следующем году чуда ценопадания, хочу напомнить, что с 1 января 2026 года планово увеличится ставка утильсбора — в среднем на 250 тысяч рублей.