Названа дата начала продаж обновленного седана Changan Lamore

В конце мая Министерство промышленности Китая зарегистрировано посвежевший Changan Lamore, а теперь обновленная модель готовится к скорому выходу на домашний рынок. Продажи рестайлинговой четырехдверки начнутся в КНР в четверг, 31 июля.

Об этом сообщают наши коллеги из редакции «Китайские автомобили». В ходе обновления среднеразмерный седан изменился внешне: в частности, мы видим перелицованную решетку радиатора и иную оптику — как спереди, так и сзади. Кроме того, четырехдверка немного прибавила в длину (15 мм до 4785) — очевидно, благодаря новому «оперению». А вот ширина (1840 мм), высота (1440 мм) и колесная база (2765 мм) остались прежними.

Покупатели в Китае смогут выбирать из двух модификаций: бензиновой и гибридной. Первая подразумевает 1,5-литровый турбомотор на 192 л.с., а вторая — установку из 98-сильного атмосферника и электродвижка мощностью 190 или 215 «лошадей» в зависимости от версии. Прочих подробностей пока нет.

Напомним, что Changan Lamore относительно давно и вполне официально продается в том числе в России. Седан для нашего рынка комплектуется 1,5-литровым турбомотором на 181 л.с. и 300 Нм, которому аккомпанирует 7-ступенчатый «робот». Автомобили 2023 года выпуска предлагаются по цене в 2 789 900 рублей без учета скидок по спецпредложениям. За машины 2024-го — просят чуть больше: 2 869 900 целковых. Когда до нас доберется посвежевший «Лямор» — и доберется ли вообще — пока неизвестно.