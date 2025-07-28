В Китае презентовали обновленный Tank 500

Марка Tank, входящая в состав концерна Great Wall, презентовала рестайлинговый внедорожник с индексом 500. Автомобиль получил доработанную внешность, улучшенный интерьер и расширенный набор оборудования, сохранив при этом свои технические характеристики.

Как сообщает AutoHome, теперь Tank 500 будет доступен исключительно с гибридной силовой установкой. Внешний вид машины слегка преобразился: радиаторная решетка обзавелась новыми горизонтальными ламелями и измененными секциями под фарами. На задней двери красуется логотип концерна Great Wall, а для некоторых комплектаций предусмотрен лидар на крыше, интегрированный в комплекс ассистентов вождения третьего поколения от Hesai. Цветовая палитра кузова пополнилась новыми оттенками.

В салоне изменения затронули компоновку центрального тоннеля. Селектор передач переместился под рулевую колонку, освободив место для двух беспроводных зарядных устройств для гаджетов. Массивная передняя панель сохранила свои крупные дисплеи диагональю 12,3 и 14,6 дюйма, которые отвечают за приборную панель и мультимедийную систему.

Для пассажиров второго ряда предусмотрен потолочный экран диагональю 17,3 дюйма, управлять которым можно голосом, жестами или через смартфон. Еще одним дополнением стал термобокс, способный поддерживать температуру в диапазоне от -6 до +50 градусов, что должно сделать поездки еще комфортнее.

На рынок внедорожник выйдет в двух модификациях: Hi4-T и Hi4-Z. Обе версии оснащены гибридными установками на базе двухлитрового турбомотора. Мощность достигает 877 лошадиных сил, а запас хода на электротяге составляет до 200 километров.

Когда обновленный Tank 500 доберется до России, неизвестно. Но в нашей стране эта модель совсем скоро получит новое исполнение Hi-Charge. Подробно о версии, которая выйдет на отечественный рынок до конца третьего квартала, портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.