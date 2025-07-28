Кроссовер Changan X5 Plus приедет в Россию, но позже

Компания Changan расширит в обозримом будущем свой российский модельный ряд за счет кроссовера X5 Plus. Однако ждать премьеру паркетника в 2025 году не стоит — он дебютирует на нашем рынке позже.

Об этом сообщили наши коллеги из «Китайских автомобилей», сославшись на собственный источник, «хорошо знакомый с планами бренда». Инсайдер уточнил, что сроки премьеры Changan X5 Plus пока не утверждены, но едва ли она случится до конца нынешнего года. Скорее всего, компактный кроссовер выйдет на отечественный рынок все-таки в 2026-м.

Длина Changan X5 Plus — 4540 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1620 мм, колесная база — 2715 мм, объем багажника — 317 литров. В Китае этот паркетник предлагается в единственной модификации — с 1,5-литровым турбомотором на 188 л.с. и 300 Нм, семиступенчатым «роботом» и безальтернативным передним приводом.

Добавим, что россияне уже видели Changan X5 Plus в прошлом году — именно эта модель послужила основой для кроссовера K30 возрожденной марки «Волга».