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AITO опубликовал официальные фото кроссовера M7 второго поколения

Сменивший генерацию SUV дебютирует на «домашнем» рынке в сентябре

Уже в сентябре AITO M7 второго поколения поступит в продажу в Поднебесной: покупателям предложат как гибридные, так и полностью электрические модификации. А в преддверии премьеры, дабы подогреть интерес публики, китайская марка опубликовала первые официальные снимки автомобиля.

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Автор
Кристина Извекова

Изображение AITO опубликовал официальные фото кроссовера M7 второго поколения

Увы, но пока нам показали лишь экстерьер — фотографии интерьера, очевидно, решили придержать, чтобы обнародовать чуть позже: все-таки до полноценного релиза еще два месяца, а «подкармливать» журналистов инфоповодами нужно регулярно. Как бы то ни было, судя по снимкам, M7 унаследует черты флагманского M8, хотя задняя часть у «семерки» оформлена иначе.

При этом кроссовер стал крупнее. По данным китайского издания Autohome, длина кузова увеличилась с 5020 до 5100 мм, а колесная база — с 2820 до 3050 мм. Для сравнения: у AITO M8 эти показатели составляют 5190 мм и 3105 мм соответственно. Новый M7 предложит как гибридные, так и чисто электрические силовые установки, но их точные характеристики пока не раскрываются.

Добавим, что разные версии кроссовера M7 продаются официально и в России — под брендами AITO и Seres. В первом случае за автомобиль просят от 5,5 млн рублей с учетом всех возможных скидок, а во втором — от 6,6 млн. Велика вероятность, что со временем до нас доберется и новая «семерка». Но официально дистрибьютор марки в РФ пока свои планы не раскрывает.

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