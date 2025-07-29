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Эксперт Целиков перечислил автобренды, от которых отказываются российские дилеры

За период с апреля по июнь число дилерских контрактов сократилось на 183 штуки

По итогам второго квартала официальные дистрибьюторы расторгли 183 контракта с разными дилерами. В принципе это обычная практика: одни автосалоны закрываются, другие — открываются. Но, тем не менее, если взглянуть на список конкретных марок, потерявших больше всего ретейлеров, можно заметить любопытные тенденции.

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Автор
Кристина Извекова

Изображение Эксперт Целиков перечислил автобренды, от которых отказываются российские дилеры

Перечень автобрендов, расторгнувших в период с апреля по июнь больше всего дилерских контрактов, опубликовал в своем телеграм-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. В него вошли 12 марок, лишившихся за три месяца свыше 10 представителей. И больше всего автосалонов, а именно — сразу 30, закрылось у китайской Kaiyi.

На втором месте по сокращениям оказался Dongfeng — минус 24 дилера. На третьем — отечественный Xcite, минус 20 точек. Что неожиданно, в первую пятерку также попали Jaecoo и Solaris, потерявшие по 16 автосалонов. А помимо них, в топ-12 вошли BAIC (минус 15 ед.), Omoda (минус 14 ед.), Exeed (минус 13 ед.), Livan (минус 13 ед.), Geely (минус 11 ед.), Jetta (минус 11 ед.) и FAW (минус 10 ед.).

Важно оговориться, что для полного понимания ситуации необходимо, конечно, взглянуть и на другой список — в котором приводились бы данные по заключенным, а не расторгнутым контрактам. И уже тогда, сравнив «минусы» и «плюсы», делать какие-либо выводы.

Ранее СМИ писали о том, что Kaiyi планирует завершить производство своих автомобилей на калининградском заводе «Автотор» и покинуть российский рынок. Однако в представительстве бренда порталу «АвтоВзгляд» эту информацию опровергли.

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