Jaecoo представит кроссоверы J3 и J10 в 2026 году

Бренд, входящий в состав компании Chery, готовится вывести на глобальный рынок сразу два новых кроссовера — модели J3 и J10. Премьера этих автомобилей запланирована на первую половину 2026 года.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», во время церемонии старта предзаказов на гибридный кроссовер J8 SHS Ardis в Индонезии представители бренда Jaecoo объявили о скором появлении двух новых моделей, предназначенных для мирового рынка — J3 и J10. И хотя их подробные характеристики пока не раскрываются, в компании все же поделились некоторыми деталями.

Так, модель J3 позиционируется как компактный кроссовер для ежедневных поездок по городу. Уже известно, что его длина составит около 4200 мм. Что же касается J10, то он ориентирован на любителей активного отдыха и обещает широкие возможности для передвижения по бездорожью. Прототипом для последнего может стать Chery Tiggo 9L, вышедший на рынок в апреле 2025 года.

Российские перспективы Jaecoo J3 и J10 пока неясны. Но не исключено, что однажды эти кроссоверы доедут и до нашей страны. Напомним, сейчас марка предлагает в нашей стране два SUV — J7 и J8. Кроме того, в ближайшее время должны стартовать продажи младшего J5, который, возможно, к рыночному дебюту переименуют в J6.