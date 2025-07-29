В АВТОВАЗе объяснили, почему отправили дилерам так мало автомобилей LADA Iskra

В день 59-летия АО «АВТОВАЗ», то есть 20 июля, в трех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти — стартовали продажи новейшей LADA Iskra. Только вот потенциальные покупатели и журналисты, посетившие в первую неделю дилерские центры, обнаружили, что машин катастрофически не хватает: все, что было, реализовали почти сразу. Но, как оказалось, волжане изначально не планировали наполнять склады до максимума.

Прокомментировать дефицит LADA Iskra попросили представителей Волжского автозавода наши коллеги из «Российской газеты». И они прокомментировали — объяснив, что решили не торопиться намеренно, чтобы не нарваться на критику качества продукции.

Вероятно, имелось в виду, что АВТОВАЗ не хотел отгружать «сырые» машины, не лишенные «детских болячек», что является обычным делом. А поставлять их маленькими партиями, чтобы, оперативно получая обратную связь, быстро все недоработки устранять.

Напомним, что LADA Iskra предлагается в нескольких версиях: седан, обычный универсал и «внедорожный» универсал Cross. В моторную гамму входят атмосферные движки на 90 и 106 л.с. Аккомпанируют им пяти- и шестиступенчатые МКП, а также вариатор. За самую доступную машину — четырехдверку в комплектации «Комфорт» — дилеры просят 1 249 000 рублей.