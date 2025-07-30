LADA Iskra получит 120-сильный двигатель от кроссовера Azimut

Пока в моторной гамме LADA Iskra лишь два 1,6-литровых двигателя — на 90 и 106 л.с. Но в следующем году линейку пополнит еще один — 120-сильный агрегат, который выступит базовым для кроссовера LADA Azimut, представленного публике в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Об этом сообщает портал Quto.ru со ссылкой на неназванного представителя АВТОВАЗа. Информации о том, какую коробку передач поставят в пару 120-сильному мотору, нет, однако наши коллеги предполагают, что аккомпанировать ему будут 6-скоростная «механика» и вариатор. Эти КП есть у «Искры» и сейчас — наряду с 5-ступенчатой «ручкой».

Предложат более мощный двигатель для всех вариантов кузова или только для универсала, тоже неизвестно. Но последнему — «сараю» во внедорожном исполнении SW Cross — он бы пригодился больше всего, отмечают в Quto. И действительно — пятидверка с мотором на 106 «лошадок» и вариатором разгоняется до первой сотни за 13 секунд, а его максимальная скорость составляет 172 км/ч.

Напомним, что LADA Iskra поступила в продажу в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти 20 июля, но машин в дилерских шоу-румах уже почти не осталось. Желающим приобрести новенький седан или универсал придется подождать следующих поставок. Стартовая цена «Искры» на сегодняшний день — 1 249 000 рублей.