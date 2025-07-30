Количество выданных автокредитов в России рухнуло более чем на 40%

Общее число выданных автокредитов в апреле-июне 2025-го составило 253,3 тысячи. Если сранивать этот результат с показателем предудыщего квартала, то ситуация немного улучшилась. Но если проводить параллель с аналогичным периодом 2024-го, то рынок ощутимо сократился.

ТАСС, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), сообщает, что во втором квартале 2025 количество выданных автокредитов сократилось на 43,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024, когда было оформлено 446,2 тысячи займов. А вот относительно первого квартала текущего года наблюдается рост — на 22,5% (с 206,7 тысяч).

Лидерами по числу выданных автокредитов среди регионов стали Московская область, где зарегистрировано 16,58 тысячи займов, и Москва с 16,4 тысячами. За ними следуют Татарстан с показателем в 104,2 тысячи, Санкт-Петербург с 1,92 тысячи и Краснодарский край с 11,58 тысячи автокредитов.

В некоторых регионах отмечается значительный рост по сравнению с началом года. Например, в Тюменской области число займов увеличилось на 35,7%, в Удмуртии — на 33,6%, в Оренбургской области — на 30%, а в Саратовской — на 27,5%. Пермский край также вышел в плюс — на 26,3%. Даже в Москве и Санкт-Петербурге зафиксировано увеличение на 14,1% и 24,6% соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что стабилизация выдачи средств связана с удешевлением займов из-за смещения спроса в сторону более доступных автомобилей. Кроме того, автопроизводители активно субсидируют ставки, что помогает поддерживать рынок.