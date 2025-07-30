Exeed объявил дату премьеры кроссовера E05 и опубликовал его новые фото

На прошлой неделе Exeed опубликовал фотографии нового кроссовера E05, оклеенного камуфляжной пленкой, а теперь показал, как будет выглядеть автомобиль без таковой. Кроме того, китайцы раскрыли дату премьеры гибридного SUV — его представят широкой публике на автосалоне в Мюнхене в сентябре.

На этот раз машину показали без камуфляжной пленки

Судя по снимкам, индекс E05, который ранее считался внутренним, станет товарным. Впрочем, до премьеры остается еще пара месяцев, а значит, все может измениться. Если сравнить новый SUV с «исходной» моделью Exeed TXL, то можно обнаружить, что у дебютанта переработанная «морда», лишившаяся привычной решетки радиатора, иной бампер и видоизмененная оптика. Обращает на себя внимание и лидар, разместившийся над лобовым стеклом.

Габариты Exeed E05 составляют 4780х1890х1725 мм, колесная база — 2800 мм. В движение новинку приводит гибридная силовая установка, построенная вокруг 1,5-литрового турбомотора на 156 л.с. Емкость батареи — 32,6 кВт·ч, она обеспечивает максимальный запас хода на чистой электротяге до 165 км.

Российские перспективы кроссовера E05 пока неясны, но шансы, что эта модель доберется до нашего рынка, есть. Ведь у нас официально представлен и Exeed, и Exlantix, под которым продают автомобили семейства Sterra. Как раз его «пятерка» и пополнит на домашнем рынке.