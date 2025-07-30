Аналитики назвали самые востребованные авто в Москве по итогам полугодия

За первые шесть месяцев 2025-го московский рынок новых легковых автомобилей показал заметное снижение, но интерес к определенным моделям остается высоким. Среди них выделяется кроссовер Geely Monjaro, который обошел по популярности Haval Jolion и стал самым востребованным автомобилем столицы.

По данным агентства «Автостат», с января по июнь 2025 года в Москве было продано 67 тысяч новых легковых автомобилей, что на 28% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Естественно, на столичном рынке лидируют китайские бренды, занимая 65%. Хотя в прошлом году их доля была чуть выше — 70%.

Среди марок лидером стал Haval, реализовавший 7,1 тысячи машин в Первопрестольной. Geely заняла второе место с результатом 6,8 тысячи автомобилей, а третья позиция досталась отечественной LADA, продавшей 4,9 тысячи единиц. Chery и Belgee также вошли в пятерку с показателями 4,7 и 4,4 тысячи легковушек соответственно. Другие бренды не смогли преодолеть отметку в 4 тысячи проданных машин.

В модельном рейтинге первое место занял кроссовер Geely Monjaro, который за полгода нашел 2,7 тысячи покупателей. Эта модель обошла прошлогоднего лидера — Haval Jolion: тот с результатом 2,4 тысячи машин опустился на третью строчку. Второе место досталось Belgee X50 с 2,6 тысячи проданных автомобилей. В пятерку самых популярных моделей также вошли Belgee X70 и LADA Granta с показателями 1,9 тысячи и 1,8 тысячи единиц.