Обновленный кроссовер Jetour Dashing дебютировал в Китае

В Китае представили кроссовер Jetour Dashing 2026 модельного года. Количество комплектаций на «домашнем» рынке сократилось с семи до четырех, зато появилась новая версия Black Samurai — с черными акцентами экстерьера, красными тормозными суппортами и 18-дюймовыми дисками. Что же касается цен, то они лежат в диапазоне 109,9-127,9 тысяч юаней, что эквивалентно 1,3-1,5 млн рублей.

Габариты кроссовера остались прежними: длина — 4600 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1685 мм, колесная база — 2720 мм. Подвеска полностью независимая — спереди стойки McPherson, сзади — многорычажка. В салоне помещаются пять человек, а объем багажника варьируется от 486 до 977 литров, сообщает портал «Китайские автомобили».

В младших комплектациях «Дэшинг» оснащается 1,5-литровым турбомотором отдачей 156 л.с. и 6-ступенчатым «роботом». В старших — кроссовер получил более мощный 1,5-литровый двигатель (184 л.с., 290 Нм), который трудится в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением. Привод исключительно передний.

Базовая комплектация подразумевает светодиодную оптику, 9,2-дюймовую цифровую приборную панель, 12,8-дюймовый экран мультимедиа, камеру заднего вида и круиз-контроль. Более дорогие версии дополнены системой кругового обзора, панорамной крышей, багажником с электроприводом и вентиляцией сидений. Топовый вариант может похвастать системой ADAS, 15,6-дюймовым экраном, адаптивным «круизом» и беспроводной зарядкой на 50 Вт.

В России Jetour Dashing пока доступен в дорестайлинговом варианте с более широкой гаммой двигателей (1,5 и 1,6 л), коробок передач («механика», «робот» и «автомат») и типов привода (передний или полный). Стоимость кроссовера в нашей стране начинается от 2 489 900 рублей и доходит до 3 799 000 рублей без учета скидок по спецпредложениям.