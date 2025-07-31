Опубликованы первые официальные фото iCaur V27, который приедет в Россию

На прошлой неделе компания Chery (iCaur — ее суббренд) объявила дату премьеры кроссовера V27, который в 2026 году должен выйти и на российский рынок. Официальная презентация модели состоится в Дубае уже завтра, 1 августа. А пока китайцы опубликовали первые снимки автомобиля.

Кроссовер iCaur V27 окрестили в Сети «китайским G-классом» и «электрифицированным Land Cruiser» — все потому, что он явно подражает легендарным «рамникам». На новых фотографиях очевидно сходство с Land Rover Defender, но доверять этим снимкам всецело не стоит, поскольку автомобиль очень хитро замаскирован: некоторые детали скрыты, и рассмотреть их можно только при приближении изображения.

Демонстрировать в преддверии премьеры салон китайцы не стали, но интерьер мы видели на настоящих «шпионских» фотографиях. Внутри можно будет отыскать довольно крупный экран мультимедийной системы, пару беспроводных зарядок для смартфона, массивную шайбу на центральной консоли (за что она отвечает, пока неясно), небольшую приборную панель, а также блок клавиш регулировки «климата».

Как сообщалось ранее, длина iCaur V27 составит 4,9 метра, а колесная база — порядка 2,9 метра. Гибридная силовая установка у V27 построена вокруг 1,5-литрового наддувного двигателя, а максимальная дальность хода кроссовера на электрической тяге достигает 200 км.