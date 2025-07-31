В июле в России подешевели почти 100 комплектаций новых автомобилей

Российские дилеры и дистрибьюторы продолжают завлекать покупателей выгодными условиями: спецпредложениями, бонусами и прямыми скидками. Так, в июле ретейлеры скорректировали цены 101 комплектации разных «официальных» моделей, представленных на рынке новых авто, и в большинстве случаев — в меньшую сторону.

Исследование цен провело маркетинговое агентство НАПИ, поделившееся результатами в своем телеграм-канале. Так, по данным компании, в июле нынешнего года цены изменились у 101 версии легковых автомобилей: у 96 — в меньшую сторону и у пяти — в большую.

Уточняется, что в списке тех, у кого автомобили в иных комплектациях подешевели, оказались бренды Chery, Haval, GAC, Exeed, Omoda, Tank, Hongqi и Wey. Снижение стоимости лежит в диапазоне от 0,7% до 12,9%.

Тем временем в большую сторону ценники переписали «Москвич» и Exeed (да, снова он: очевидно, на какие-то машины прайсы опустили, на какие-то — подняли). У них прирост составил от 2,4% до 3,4%.

При этом в НАПИ назвали и лидеров по удешевлению и подорожанию. В первом случае отличился Hongqi HS3 Comfort (цена снизилась с 3 090 000 до 2 690 000 рублей), а во втором — Exeed VX President 6 (прайс вырос с 5 940 000 до 6 140 000 целковых).