Обновленный Changan Lamore встал на конвейер завода в Чунцине

Среднеразмерный седан Changan Lamore, который продается в Китае под названием Eado, пережил рестайлинг и уже отправился в серийное производство. Теперь все подробности об обновленной модели раскрыты — кроме цен.

В передней части Lamore появились перелицованный бампер и решетка радиатора с увеличенными сотами. Оптика теперь имеет другой узор, а между фарами появилась светящаяся планка с логотипом. Дверные ручки стали традиционными. Сзади установлен цельный фонарь с трехмерным дизайном под прозрачным колпаком. Форма заднего бампера тоже изменилась, а в топовых версиях добавилось антикрыло на крышке багажника. Габариты модели увеличились на 15 мм в длину (4785 мм), остальные параметры остались прежними.

Салон претерпел более значительные корректировки. Приборная панель сместилась ближе к рулю и немного выросла в размере (до 10,25 дюйма). Вертикальный экран мультимедийной системы заменили горизонтальным дисплеем на 14,6 дюйма. Обновленный информационно-развлекательный комплекс получил голосового ассистента на базе ИИ DeepSeek, а также поддержку Apple CarPlay и Huawei HiCar. Появились новый руль, селектор КПП и пара беспроводных зарядок. Материалы отделки и цветовая гамма тоже обновили.

Что касается техники, то изменения коснулись лишь базовой бензиновой версии: турбомотор 1.5 теперь выдает 192 л.с. и 310 Нм благодаря усовершенствованной системе впрыска. Коробка передач прежняя — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Тем временем гибрид располагает атмосферником 1.5 (98 л.с.) и электродвигателем на 190 или 215 л.с. в зависимости от комплектации. Позднее у «Лямора» появится модификация HEV (так называемой самозаряжающийся гибрид).

Обновленный Changan Lamore пока не вышел даже на китайский рынок — это должно случиться в ближайшие месяцы. А потому говорить о российских перспективах рестайлинговой модели преждевременно. Но в 2025-м она к нам точно не приедет.