Россияне стали чаще вносить крупные взносы при оформлении автокредита

Процент одобрения заявок упал до 59% по сравнению с 69% год назад, а средняя сумма займа уменьшилась на 20%, составив 1,39 млн рублей. При этом стоимость автомобилей, приобретаемых в кредит, снизилась на 9%, достигнув отметки в 2,1 млн рублей.

Как сообщают «Известия», в первом полугодии 2025-го 37% заемщиков внесли при покупке автомобиля более половины от его стоимости — годом ранее таких было лишь 27%. Параллельно сократилась и доля тех, кто ограничивается скромным авансовым платежом: клиентов с взносом 20-30% стало 22% против прежних 31%, а выбирающих минимальный платеж (0-10%) — всего 8% (вместо 10%).

Изменения коснулись и кредитных ставок. В июле 2025 средний показатель составил 16,2% против 16,5% год назад. Наиболее выгодные условия сохраняются для новых машин — 9,9%, тогда как ставки по подержанным автомобилям находятся на уровне 26,3%.

Срок кредитования также претерпел изменения: 46% займов (-12% к прошлому году) оформляются на 84 месяца, тогда как пятилетние программы выбирают 20% клиентов (в 2024 году — 23%). Любопытно, что женщины реже обращаются за автокредитами, но чаще получают одобрение: 63% против 58% у мужчин. Основную массу заемщиков по-прежнему составляют люди 36-49 лет.