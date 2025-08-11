Эксперт оценил надежность кроссовера Solaris HC

Отечественный Solaris HC, дебютировавший на нашем рынке в феврале 2024-го, является наследником некогда самой популярной модели класса SUV-B в России — Hyundai Creta. Статистика продаж свидетельствует о том, что публика приняла новичка тепло. Реальные владельцы, с которыми портал «АвтоВзгляд» общался ранее, тоже описывают этот автомобиль исключительно в положительных тонах. А что о нем думают специалисты? Разобраться в вопросах надежности, продуманности решений и соответствия кроссовера российским условиям эксплуатации нам помог Андрей Коромыслов, технический консультант KRAUF автозапчасти.

Все, что нужно знать о моторах, трансмиссии и прочих системах популярного SUV

ДВИГАТЕЛИ

Для начала мы попросили эксперта оценить двигатели, которые устанавливаются на Solaris HC, — два четырехцилиндровых мотора объемом 1,6 и 2,0 литра. Так, первый (G4FG, 1591сс, семейство GAMMA, мощность 121 л. с. для 4WD и 123 л. с. для 2WD) — очередная модификация проверенного временем достаточно надежного атмосферника с распределенным впрыском топлива. Благодаря отсутствию турбокомпрессора и системы непосредственного впрыска агрегат избавлен от проблем, присущих более современным конструкциям, таким как повышенный расход масла, низкий ресурс системы наддува, а также он менее требователен к качеству смазки и частоте обслуживания.

Главное, по словам нашего собеседника, не экономить на ТО и проходить обслуживание вовремя. Тогда мотор легко прослужит более 300 тысяч км. Хороший пример — автомобили такси с этими двигателями: они «пробегают» без поломок по 350-400 тысяч км.

Если говорить об особенностях 1,6-литрового мотора, то цепной привод ГРМ не требует внимания как минимум до 150 000 км. Чуть раньше, на 90 тысячах, требуется регулировка клапанов. Гидрокомпенсаторов у этих движков нет. Проблемы с катализатором, которые отмечались у корейского предшественника в прошлом поколении, у отечественного «Эйч-Си» не фиксируются — заправляясь качественным топливом, поломок этого компонента можно не опасаться.

Двухлитровый мотор (G4NL, 1999сс, семейство NU PE, мощность 149,6 л. с.) тоже атмосферный. Последнее поколение этого мотора, которое стоит на Solaris HC, получило ряд модификаций, в частности: масляные форсунки охлаждения поршней и масляный насос увеличенной производительности — так что вероятность дефектов сведена к минимуму.

Естественно, эксперт вновь напоминает, что каким бы надежным ни был мотор, нельзя посредственно относиться к ТО. Все, что было ранее сказано про двигатель объемом 1,6 литра, справедливо и для двухлитрового. Не лишним будет после пары лет эксплуатации провести обслуживание радиатора охлаждения и конденсатора системы кондиционирования. Это поможет поддерживать оптимальный тепловой баланс силового агрегата и положительно отразится на его ресурсе.

При проведении своевременного обслуживания, заправки качественным топливом и соблюдении правил ресурс будет не ниже, чем у 1,6-литрового собрата. И здесь в пример можно привести популярные в корпоративных парках седаны Hyundai Sonata с таким же мотором, отмечает эксперт.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Шестиступенчатые «автоматы» A6GF на 2WD и A6MF для 4WD достаточно надежны при условии качественного технического обслуживания. При отсутствии чрезмерных нагрузок (в виде пробуксовок, резких стартов, езды по глубокому бездорожью, буксировки тяжелых прицепов и прочего) беспроблемный пробег составит не меньше 250-300 тысяч км. То есть он сопоставим с ресурсом ДВС.

Столько же прослужит без проблем и «механика» (M6CF1 на 2WD и M6CF4 на 4WD). Будете ездить аккуратно и избегать экстремальных перегрузок — коробка переживет сам автомобиль. Конечно, особое внимание следует уделять работе со сцеплением: чем чаще его приходится «жечь» на подъемах или в сугробах, тем раньше потребуется замена диска, корзины и рабочего цилиндра в сборе с выжимным подшипником. А вот сальники первичного и приводных валов вряд ли начнут «потеть» маслом раньше 150 тысяч км пробега.

СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА

Реализация полного привода в Solaris HC такая же, как была у корейского предшественника, но с важным исключением — «Эйч-Си» оснащаются доработанным узлом с улучшенными уплотнителями, а также большим количеством смазки на шлицах. Если не пытаться эксплуатировать кроссовер как полноценный внедорожник, неисправностей в системе 4WD возникнуть не должно.

ХОДОВАЯ

Подвеска у Solaris HC вполне традиционна для класса — стойки McPherson спереди и балка (у переднеприводных модификаций) или многорычажка (у полноприводных) сзади. При нормальной эксплуатации, как правило, ходовая не преподносит особых сюрпризов.

Также эксперт напоминает, что ресурс многих деталей подвески сильно зависит от условий эксплуатации. Если постоянно гонять машину с полной загрузкой по колдобинам, то особое внимание к ряду деталей придется обратить раньше нормального срока. Но это касается любого автомобиля.

Заднюю балку на переднеприводных модификациях Solaris HC можно считать по-настоящему «неубиваемой». Как и мощные сайлентблоки, которые, по опыту обслуживания предшественников, прекрасно себя чувствуют при пробегах в 200 000 км и более.

РУЛЕВАЯ

Рулевое управление Solaris HC реализовано весьма удачно — путем установки электрического усилителя на валу колонки и механической рейки. Нет ни проблемной электрики внутри последней, которая страдала бы от влаги, ни капризной гидравлики. Да, иногда на пробегах более 150 тысяч появляются стуки в наконечниках и рулевых тягах, но они легко устраняются путем замены этих недорогих компонентов. Если при каждом ТО осматривать пыльники на предмет разрывов и повреждений, а также своевременно их менять, рулевая рейка прослужит долго.

ЭЛЕКТРОНИКА

Solaris HC не отличается избыточным количеством электроники, при том что самое необходимое в нем есть. Соответственно, ниже риск возникновения «глюков» и программных «багов». В наиболее «навороченной» комплектации Prestige Smart предусмотрен полный набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе, мониторинг усталости водителя и т. п. Плюс — несравнимая русификация (все-таки марка отечественная и глубоко локализованная) и большое количество физических кнопок, что сейчас редкость.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В СУРОВЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ

Отвечая на вопрос о качестве сборки и эксплуатации кроссовера HC в экстремально холодных или жарких регионах России, Андрей Коромыслов обращается к опыту предшественников, конструкцию, агрегаты, а также высокие требования к производству которых унаследовал «Эйч-Си». По его словам, эта машина пригодна для использования во всех климатических зонах нашей страны. Кроссовер собирается на том же заводе в Санкт-Петербурге, где производили в недавнем прошлом корейские бестселлеры, с соблюдением высоких международных стандартов.

— Глубокая локализация — тоже, скорее, плюс. И за качество комплектующих можно не переживать: при создании производства и формировании цепочки поставщиков в Санкт-Петербурге соблюдали высокие стандарты качества, которые соблюдаются и сейчас, после перехода завода Hyundai в собственность «АГР Холдинг», — отмечает эксперт.

ТАК СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ?

Напоследок мы попросили специалиста дать общую оценку технической составляющей кроссовера Solaris HC, абстрагируясь от его внешнего вида, стоимости и прочих нюансов, не связанных с «железом». Так вот, с этой точки зрения, эксперт назвал модель «вполне удачной». По его словам, «Солярис» — отличный вариант для тех, кого пугает непредсказуемость эксплуатации и обслуживания новых неизвестных восточных марок. Останутся довольны и настоящие ценители «корейского» качества и надежности конструкции, уверен он.