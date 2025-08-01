Объявлена дата начала продаж обновленного Exeed VX

Продажи кроссовера Exeed VX нового модельного года начнутся в Китае уже на следующей неделе, 9 августа. Модель обзаведется интеллектуальной системой автономного вождения, а также немного изменится внешне.

Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». Дизайн Exeed VX следующего модельного года будет идентичен внешнему виду гибридного VX C-DM. Нельзя сказать, что кроссовер преобразится кардинально, но кое-какие изменения китайцы внесли. Например, внедрили иную заднюю оптику.

Что касается техники, то покупатели Exeed VX смогут рассчитывать на единственную модификацию (если, опять же, не брать в расчет гибридную C-DM) — с двухлитровым турбомотором на 261 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Агрегатирован двигатель по-прежнему с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, что Exeed VX давно и официально продается в том числе в России. У нас кроссовер доступен в двух вариантах — с 7 и 6 посадочными местами. За первый дилеры просят от 5 840 000 рублей без учета скидок по спецпредложениям, за второй — от 6 140 000.