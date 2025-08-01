Стала известна цена Geely Galaxy M9 для китайского авторынка

Впервые Geely Galaxy M9 показали не на родном рынке, а в Европе, на мероприятии в Милане. Там компания раскрыла ключевые характеристики модели. Теперь же стала известна ее предварительная цена.

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Как сообщил новостной портал Sohu, Geely рассекретила предварительную стартовую цену Galaxy M9, которая составит около 250 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 2,78 млн рублей по текущему курсу.

Galaxy M9 займет место флагмана в линейке Galaxy, которая уже включает десять моделей. Его длина — 5205 мм, ширина — 1999 мм, а высота — 1800 мм. Колесная база в 3030 мм обеспечивает просторный салон, рассчитанный на шесть пассажиров с посадочной формулой 2+2+2. Высота потолка в салоне составляет 1317 мм, а дверной проем — 1165 мм. Производитель подчеркивает, что комфорт седоков был приоритетом при проектировании.

Публичная премьера Galaxy M9, как уже было сказано, состоялась ранее в Милане. На мероприятии компания подтвердила, что автомобиль будет использовать гибридную силовую установку NordThor EM-P. Среди ее заявленных характеристик — запас хода в 1500 км, расход топлива 4,8 литра на 100 км и динамика разгона до 100 км в час за 4,5 секунды.