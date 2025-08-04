Chery презентовала кроссовер iCaur V27, обещанный россиянам

Новинка должна добраться до нас в 2026 году

Кроссовер iCaur V27 представляет собой последовательный гибрид, способный проехать только за счет электричества до двух сотен километров. Согласно предварительным данным, в движение «китайца» будет приводить силовая установка, построенная вокруг классического ДВС объемом 1,5 л. Компанию ему может составлять один или парочка электромоторов. Самая мощная версия суммарно должна выдавать 450 л.с. Ожидается, что длина составит около 4900 мм при колесной базе в 3000 мм.

К сожалению, прочие характеристики V27 пока неизвестны. Суть дебюта в Дубае состояла в том, что впервые был полноценно и официально рассекречен облик кроссовера. Внедорожный характер модели призваны подчеркнуть угловатый кузов, расширенные колесные арки, массивные бамперы и пятое колесо на двери багажника.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал первые официальные фото iCaur V27 и рассказал о его интерьере.