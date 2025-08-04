Продажи премиальных автомобилей в России упали на 41% за полгода

По итогам первого полугодия 2025 продажи новых премиальных машин заметно снизились. И если российский авторынок за январь-июнь в целом сократился на 26%, то объем этого сегмента сжался аж на 41%.

По данным агентства «Автостат», с января по июнь 2025 года в России было продано всего 47 тысяч новых автомобилей премиальных брендов, что на 41% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. При этом доля сегмента уменьшилась, с 11,1% до 8,9%.

Лидером среди марок остается Exeed, который реализовал 9,7 тысячи автомобилей (на 57% меньше, чем годом ранее). На втором месте находится Tank с 8,2 тысячи проданных машин, что на 37% ниже прошлогодних показателей. Тройку лидеров замыкает BMW, продавший 5,3 тысячи авто со спадом в 9%. Среди других заметных участников рынка — Lixiang с 5,1 тысячи машин, что на 59% меньше, чем в прошлом году, и Mercedes-Benz с 3,2 тысячами автомобилей и небольшим снижением на 6%.

Также стоит отметить бренды Voyah и Hongqi, которые смогли преодолеть рубеж в 2 тысячи проданных машин. Voyah реализовал 2,8 тысячи автомобилей, потеряв 49% по сравнению с прошлым годом, тогда как Hongqi показал небольшой рост на 5%, передав покупателям 2,7 тысячи машин.