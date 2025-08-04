IM Motors зарегистрировала в России товарный знак

Китайская автомобильная компания IM Motors сделала шаг к защите своей интеллектуальной собственности в России, пройдя процедуру оформления торговой марки. И это можно расценивать как сигнал о возможном интересе бренда к нашему рынку.

В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились документы, подтверждающие, что IM Motors, известная в Китае как Zhiji Motors, зарегистрировала товарный знак. Под ним компания может продавать автомобили, программное обеспечение, а также предоставлять сервисные услуги. Это важный шаг для защиты интеллектуальной собственности, который часто предшествует выходу на новый рынок, хотя и не гарантирует скорого запуска.

IM Motors — это совместный проект автоконцерна SAIC, а также технологических компаний Zhangjiang Hi-Tech и Alibaba Group. Бренд специализируется на производстве полностью электрических машин. В линейке марки на сегодняшний день представлены четыре модели: седаны L6 и L7, а также кроссоверы LS6 и LS7.