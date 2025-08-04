Обновленный Geely Cityray получил официальный ценник

В Поднебесной стартовал прием заказов на Geely Cityray, переживший обновление. Главные изменения затронули переднюю часть кузова и салон. В пересчете на наши деньги кроссовер оценивается примерно в 1 млн рублей с прежним 181-сильным турбомотором.

Но пока не в России, а только в Китае

Поколдовав над кузовом Cityray, дизайнеры «Джили» сделали выбор в пользу классики, оставив футуризм в прошлом. Теперь кроссовер больше похож на старших братьев. «Китаец» обзавелся более привычной для бренда светотехникой, традиционной радиаторной решеткой с вертикальными ламелями и свежим передним бампером. Вдоль кромки капота проходит светящаяся полоска. Кроме того, изменилась цветовая палитра для окраски кузова, был переосмыслен набор колесных дисков до 19 дюймов.

Вслед за экстерьером салон стал менее вычурным. Передняя панель теперь выглядит весьма лаконично, диагональ отдельно стоящего горизонтального экрана «мультимедийки» составила 14,6 дюйма. Центральный тоннель доработали, добавив туда прежде незнакомый селектор трансмиссии. Ожидается улучшенный набор электронных ассистентов водителя и более богатый список бортового оборудования.

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв кроссовера Geely Cityray, который на данный момент можно приобрести в России.