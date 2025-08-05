Назван топ-10 самых популярных кроссоверов мира в первой половине 2025 года

Если судить по результатам общемировых продаж с января по июнь текущего года, то наиболее востребованным за этот период на планете оказался кроссовер Toyota RAV4, который хорошо знают и любят в России. Кстати, он ухитрился стать и самым продаваемым автомобилем мира по итогам прошлого года.

Согласно исследованию ресурса Focus2move, следом за «японцем» в рейтинге популярности идут модели, созданные американской Tesla и еще одним известным брендом из Страны восходящего солнца — Honda. Вторую позицию производителю электрокаров из США, появившемуся на свет благодаря миллиардеру Илону Маску, принес батарейный паркетник Model Y. А тройку лидеров замыкает модель CR-V — тоже далеко не пустой звук для российских автолюбителей.

Глядя на четвертую и пятую строчки, сразу становится понятно, что и у жителей нашей страны имена таких машин давно на слуху. На сей раз речь идет о «корейцах», представителях одного концерна — Hyundai Tucson и Kia Sportage.

Далее в списке значатся Volkswagen Tiguan и BYD Song, также Honda HR-V и Mercedes GLC. На последней строчке расположился небезызвестный у нас Hyundai Creta.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Toyota презентовала кроссовер RAV4 нового поколения.