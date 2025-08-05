Раскрыта дата старта приема заказов на обновленный кроссовер Luxeed R7

Об этом сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили». Согласно его данным, в ходе эволюции Luxeed R7 обзаведется переосмысленной светотехникой, изменится и форма бамперов кроссовера. Иными станут колесные диски, шильдики на багажной дверце получат затемнение. В цветовую палитру экстерьера добавился эффектный зеленый оттенок под названием Aurora Green.
Технические подробности о новинке, к сожалению, пока неизвестны, а дореформенный Luxeed R7 существует в виде электрокара и гибрида. Отдача первого в «базе» составляет 292 л.с., второго — 272 л.с. Габариты — 4956х1981х1634 мм, расстояние между осями доходит до 2950 мм.
Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», под брендом Luxeed предлагаются автомобили, созданные Chery совместно с технологическим гигантом Huawei.