Для России официально анонсирован кроссовер Jetour T1

Jetour обнародовала затемненный снимок автомобиля, который сопровождался подписью о том, что «поднебесный» производитель «готовит нечто особенное». Представители бренда попросили россиян следить за обновлениями.

Соответствующий анонс опубликован в официальном телеграм-канале Jetour. И хотя конкретную модель не обозначили, ресурс «Китайские автомобили» уверен, что речь шла о именно о Jetour T1. Наши коллеги сделали свое предположение, опираясь на тизер передней части модели.

Напомним, дизайн экспортного T1 — давно не секрет. Во многом экстерьер «единички» перекликается с более габаритным собратом T2, который доступен россиянам с марта прошлого года. К характерным особенностям можно отнести и угловатые формы, и массивные бамперы вкупе с неокрашенными накладками из пластика на нижней кромке кузова. Габариты Jetour T1 — 4706х1967х1845 мм. Расстояние между осями составляет 2810 мм. Салон вмещает пять человек.

В моторную гамму входят бензиновые моторы объемом 1,5 и 2,0 л, выдающие 184 и 254 л.с. В первом случае передачи переключает 7-диапазонный «робот», во втором — 8-скоростной «автомат». Младшая версия может похвастать только передним приводом, а старшая в том числе и полным XWD от BorgWarner. Гибридная разновидность с коробкой передач DHT получила подзаряжаемую силовую установку C-DM, в состав которой вошел 1,5-литровый бензиновый ДВС.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Jetour сертифицировала кроссовер T1 для российского рынка.