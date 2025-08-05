В России признали рекордными продажи новых машин в июле

За второй летний месяц 2025-го в нашей стране нашли своих владельцев 120,6 тыс. новых легковых автомобилей. Такие цифры стали рекордными, превзойдя на 34% результаты июня, когда из автосалонов уехало 90,1 тыс. машин.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, прежний максимум удалось зафиксировать в середине весны: по итогам апреля россияне приобрели 102,1 тыс. свеженьких легковушек. Таким образом, на сегодняшний день в плане реализации отечественный авторынок сумел уже второй раз за год перешагнуть через 100-тысячный барьер.

Аналитики обратили внимание, что по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в июле 2025-го продажи новых легковых авто просели на 11%. В частности, 12 месяцев назад жители страны положили глаз на 136,2 тыс. штук.

Судя по первым семи месяцам текущего года, наш рынок новых легковых автомобилей показывает отрицательную динамику. Общим объем с января по июль составил 651 тыс. экземпляров, просев на 24%.