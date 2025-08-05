В июле в Россию завезли более 75 тысяч легковых машин

В основном новые автомобили ввозят в нашу страну из КНР — 71%. А машины с пробегом, как правило, добираются до России из Японии, и это 46%. Кроме того, в этом сегменте растут обороты благодаря корейским и китайским поставкам, составляющим 22 и 16% соответственно.

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в июле импорт новых машин в Россию стал больше на 10%, если проводить параллель с июнем. За тот же период прибавка в случае автомобилей с пробегом составила около 20%.

Тем временем ввоз новых машин к нам просел на ощутимые 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности за прошлый месяц до страны добралось 28,3 тыс. свежих легковушек.

Аналитик обратил внимание, что в июле по машинам с пробегом был установлен местный рекорд — их количество дошло до 47,3 тыс. экземпляров. В этом плане цифры были выше всего однажды: в июле 2023-го речь шла о 51,3 тыс. авто. Они приехали в РФ перед повышением ставок утилизационного сбора.