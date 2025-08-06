Россиянам раскрыли среднюю цену нового легкового автомобиля в июне

По итогам первого летнего месяца средневзвешенная цена новой машины в нашей стране достигла отметки 3,2 млн рублей. Такая цифра на 8% больше, чем в июне 2024-го.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные аналитического агентства «Автостат». Согласно подсчетам его экспертов, в России средний прайс автомобилей с пробегом стал в годовом выражении на 4% меньше. Речь идет об отметке в 1,1 млн «деревянных».

По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, вероятнее всего, стоимость автомобилей в стране пойдет вверх, если их уровень реализации сохранится на текущей отметке или слегка приподнимется.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что июльские продажи новых машин в России признали рекордными. Речь идет о максимальном ежемесячном показателе текущего года, однако по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом рынок ушел в минус.