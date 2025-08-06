Складские запасы легковушек в России максимально сократились за июль

По итогам июля стоки легковых автомобилей в России стали меньше на 40 тыс. штук. В этом плане второй летний месяц стал наиболее значимым для отечественного рынка.

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его оценке, на сегодняшний день у российских дистрибьютеров и дилеров объем стоков составляет 430-450 тыс. автомобилей.

Вероятнее всего, июльский тренд сохранится и в августе, что г-н Целиков связал с производственными каникулами АВТОВАЗа и других отечественных автопроизводителей. Тем временем растет интерес покупателей к новым машинам.

Кстати, россияне поставили на учет в середине лета 120,6 тыс. авто. За тот же период с конвейеров сошло 51,3 тыс., а импортировано 28,3 тыс. свежих легковушек.