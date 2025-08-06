Две трети новых машин, проданных в России в 2025-м, оказались прошлогодними

Жители нашей страны за первые семь месяцев текущего года поставили на учет 651 тыс. новых легковых автомобилей. Две трети из них или 440 тыс. сошли с конвейера в 2024-м и еще 4,1% покинули стенды завода-изготовителя в 2023-м.

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его расчетам, с января и до августа россияне приобрели 211 тыс. машин этого года выпуска. За обозначенный период на них пришлось 32,4% продаж, но доля таких авто увеличивается от месяца к месяцу. Если говорить конкретно о середине лета, то речь идет уже о 55%.

Г-н Целиков обратил внимание, что кроссоверы и внедорожники составляют 68,2% текущего авторынка страны, и это вылилось в 440 тыс. реализованных авто. К компактному В-классу аналитик причислил 21,8% и еще 10% досталось прочим сегментам.

Чистокровные электромобили за те же семь месяцев смогли занять только 0,9% отечественного авторынка. Подключаемые гибриды отвоевали 2,4%, машины с дизелями — 1,7%. Бензиновые модели уверенно лидируют за счет своих 95%, включая мягкие гибриды с 3-процентной долей.